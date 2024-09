VÍDEO: Incêndio atinge Parque Nacional da Serra do Divisor e destrói grande parte da floresta

Um incêndio de grandes proporções está devastando o Parque Nacional da Serra do Divisor, situado na região do Juruá, interior do Acre. O fogo já destruiu mais de 12 quadras de floresta, conforme relatos de moradores locais. A comunidade está alarmada com a situação, pois, apesar dos esforços, as chamas continuam fora de controle.

O capitão Josadac Cavalcante, comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, confirmou ao Juruá 24horas que uma equipe de bombeiros será enviada no domingo (1) para enfrentar o incêndio. Os profissionais devem chegar à área afetada nesta segunda-feira para iniciar as operações de combate ao fogo.

O incêndio acontece em um período de seca extrema, uma das mais severas dos últimos anos, que tem impactado gravemente os rios e afluentes da região, incluindo o Rio Juruá. AR ausência de chuvas e as altas temperaturas têm contribuído para a proliferação de focos de queimadas, colocando em risco tanto o meio ambiente quanto as comunidades da região.

O Parque Nacional da Serra do Divisor abriga uma rica biodiversidade e comunidades tradicionais.

As autoridades locais estão solicitando o apoio e a conscientização da população para prevenir ações que possam exacerbar as queimadas e agravar ainda mais a situação.

Veja o vídeo: