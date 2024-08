“Amores, vindo aqui falar com vocês. Como sempre eu fiz, desde o começo do meu diagnóstico, lá no ano passado, contar para vocês exatamente o que está acontecendo. Eu tive um câncer no intestino que tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade’, iniciou.

Em seguida, Gil falou sobre o novo diagnóstico. "Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso como no de 40% das pessoas que têm um câncer primário, e foi o que aconteceu comigo: o meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e um nódulo no ureter". Segundo a cantora, é sempre um grande susto, embora seja comum. "No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou a quimioterapia. O primeiro ciclo acabou hoje, sigo no hospital mais 24 horas em observação, vou para casa, fico em casa 12 dias e volto para o hospital". Por fim, Preta Gil ressaltou que a rotina de tratamento oncológico voltou para que os quatro focos do câncer sejam curados. "Espero que vocês continuem rezando por mim".