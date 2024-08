Vídeo: supostas imagens dos últimos momentos de Mastral vêm à tona

Em meio às investigações da morte do ex-satanista Daniel Mastral, de 57 anos, surgiram supostas imagens dos últimos momentos de vida do escritor, que foi encontrado sem vida no último domingo (4/8) e a filmagem está repercutindo nas redes sociais nesta terça-feira (6/8).

Um perfil no Instagram com o nome do ex-satanista, que teria sido criado para repassar informações do caso, já que a conta oficial saiu do ar, divulgou a gravação e causou uma verdadeira enxurrada de comentários e opiniões.

“Últimas imagens do Daniel com vida”, afirmou a legenda do vídeo. Nas postagens, os internautas contaram o que acham sobre a morte dele: “O olhar dele de desconfiado ao bater a porta do carro…”, apontou uma. “Eu acho muito estranho esse vídeo. Ele desce do carro, parece que está preocupado, olhando pros lados, assustado. Sei lá… Eu acompanho ele há anos e acho muito estranho mesmo que ele tenha feito isso [se suicidado] e não deixar uma carta de despedida porque ele era muito comprometido com os seguidores dele, com os conteúdos. Ele vivia falando que queria deixar os conteúdos para salvação das pessoas que ficassem depois do arrebatamento… E agora o Instagram dele é apagado… A família ninguém fala nada… Tinha seminário agora final do mês… Nesmo que tenha sido isso que estão falando, é muito suspeito, tá estranho isso”, declarou outro. “Se foi suicídio, ele pode ter sido coagido a fazer isto, principalmente pelo fato de ter ido se matar logo em um lugar com uma câmera pra verem que ele foi sozinho. Enfim, quando alguém quer cometer suicídio, acho que a última coisa que ela quer é chamar atenção. Nunca vi ninguém pegar um carro, manobrar, estacionar e ir se matar em uma área de matagal”, comentou uma terceira.

Houve também quem duvidasse da autenticidade da filmagem: “Não tinha vento para balançar tanto a câmera. Se olharmos as árvores, a folhagem está parada. Quando é uma câmera fixa, geralmente fica mais alta e na balança. O ângulo desta câmera demonstra que está sendo segurada por alguém!”, disse um. “Tudo muito esquisito… No meio do nada uma câmera filmando…”, apontou outra. “A câmera tremia. Quem estava filmando? Por que um suicida se preocupa em manobrar o carro e fechar a porta com tanto cuidado? História muito mal contada”, disparou um terceiro. “Além de uma câmera no meio do nada, quem achou o vídeo, quem postou? Quem estava filmando? Como uma câmera instalada no lugar exato onde ele parou o carro??”, questionou mais um.

A coluna tentou entrar em contato com a pessoa responsável pelo perfil dedicado às investigações sobre a morte para saber mais detalhes do vídeo e descobrir quem está no controle, mas até o fechamento desta nota ainda não tinha recebido um retorno.

Detalhes do cenário da morte de Daniel Mastral

A morte do ex-satanista Daniel Mastral, de 57 anos, ainda está sob investigação, e a polícia revelou detalhes do cenário onde o corpo foi encontrado. Os agentes coletaram objetos que estavam ao lado do escritor, que foi encontrado sem vida no último domingo (4/8).

De acordo com a corporação, foram retirados do ambiente uma pochete de cor bege militar com “conteúdo desconhecido”, um revólver Taurus calibre 357 “em bom estado de uso” e sete projéteis retirados do interior da arma, “sendo seis intactos e um deflagrado”.

Além disso, os policiais acharam um blister contendo três munições calibre 357 intactas. A polícia apreendeu, ainda, o carro do espiritualista, um Chery Tiggo7, da cor preta, e, o mais importante, um i-Phone, de capa azul, que seria de Daniel Mastral.

Em posse do celular, a Polícia Civil poderá investigar se o episódio foi de fato suicídio, como registrado no boletim de ocorrência, ou assassinato. Isso porque Daniel Mastral relatou ter recebido ameaças de morte de satanistas, por revelações que teria feito sobre a seita satânica.

Investigações

Em um relato emocionado nas redes, Vicky Vanilla, influenciador e amigo de Mastral, afirmou: “Não foi suicídio. Não aceito ninguém falando que isso foi suicídio. Eu encontrei com ele quarta-feira. Cheio de vida. Me abraçou, chorou comigo na mesa”, afirmou, antes de completar:

“A gente estava marcando de participar de podcast. Tem [mensagem dele em] grupo de WhatsApp marcando podcast. Ele ia participar de um podcast famoso, acho que PodPah. Ontem mesmo ele me mandou mensagem, perguntando como fazia negocinhos no TikTok. Ele estava super empolgado”, relatou Vanilla, mostrando fotos e vídeos ao lado de Mastral.

No boletim de ocorrência formalizado na Delegacia de Polícia de Barueri, o caso foi registrado como suicídio consumado. Isso não impede, contudo, que novas investigações sejam feitas sobre o caso.

Irmão fala sobre a morte de Daniel Mastral

Daniel Mastral, que foi encontrado morto no último domingo (4/8), pode ter atentado contra a própria vida. É o que garante seu irmão, Laercio Agostinho, numa sequência de publicações nas redes sociais. “Veio a óbito por ter se suicidado”, escreveu em um story do Instagram.

“É com muita tristeza que venho informar que meu irmão, Daniel Mastral, veio a óbito nesta data, por ter se suicidado. Estamos super abalados com essa notícia”, pontuou.

Laercio seguiu: “Não suportando mais a dor, tirou a própria vida, ontem, com sua própria arma de fogo, em via pública”.

O caso de Mastral foi registrado como suicídio. De acordo com a Polícia Civil, moradores que estavam próximo do local, ouviram um “estampido”, antes de o corpo ser achado caído na mata, com um ferimento na cabeça.

Daniel Mastral já havia passado por duas tragédias antes de perder a vida. Em 2021, sua esposa, Isabela Mastral, morreu aos 52 anos, de parada cardíaca, em decorrência de complicações do infarto agudo do miocárdio. E o filho, Mikael Mastral, de 15 anos, também atentou contra a própria vida, durante uma crise de depressão profunda.

Atualmente, Daniel se dedicava ao cristianismo evangélico e estava casado com a terapeuta holística Dai Uechi. Os dois oficializaram a união em março de 2022, nove anos após o teólogo ficar viúvo.

Em vida, publicou mais de 30 livros, fez várias participações em podcasts, além de manter um canal no YouTube com mais de 780 mil inscritos. No Instagram, Mastral contava com 300 mil seguidores, mas a conta já está desativada.

Busque ajuda

Está passando por um período difícil, assim como Daniel Mastral passou? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar por meio do número 188. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente. Todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, podem buscar ajuda por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.

O Núcleo de Saúde Mental (Nusam) do Samu também é responsável por atender demandas relacionadas a transtornos psicológicos. O Núcleo atua tanto de forma presencial, em ambulância, como à distância, por telefone, na Central de Regulação Médica 192.

Na rede pública de saúde, a assistência psicológica pode ser encontrada nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), hospitais e unidades básicas de saúde.