Vídeo: Zilu rebate fala de Zezé sobre “mulher feia” merecer ser traída

Uma frase dita por Zezé Di Camargo, há 10 anos, sobre “mulher feia” merecer ser traída ainda repercute nos dias de hoje. E foi a vez de Zilu rebater a fala do ex-marido. Ela soltou o verbo ao ser questionada a respeito do que sentiu ao ouvir a declaração do cantor.

E a pergunta polêmica foi feita pela convidada do podcast de Zilu, o Café com Respostas, mentora Thaissa Piezzaroli: “O que você sentiu quando seu ex falou que mulher feia merecia ser traída’, quis saber a moça.

E foi nesse momento que Zilu desabafou: “Me senti muito mal. Num primeiro momento, fique bem abalada. Depois de um tempo, olhei pro espelho e disse: ‘Quem é ele para falar de mulher feia e bonita? Porque eu me acho bonita, me acho forte e autossuficiente para ir atrás daquilo que eu quero ser e preciso ser’. Foi assim que eu me superei e hoje estou aqui”, afirmou.

Em seguida, ela falou como se sente em relação ao ex: “Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele. Porque não é verdade. Ele sabe, eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos”, declarou.

Logo depois, Zilu recordou o casamento com Zezé: “Namorei três anos, noivei e me preparei para casar. A gente ia casar em agosto, antecipamos porque eu engravidei. Foi simplesmente isso. Essa é a verdade. É a minha verdade, a dele, e a da nossa família”, disse ela.

Ainda durante o bate-papo, ela revelou como superou o fim do casamento de 32 anos: “Não é fácil. Eu casei achando que seria um conto de fadas, para a vida toda. Quando acabou, foi muito sofrimento. Hoje eu tenho que lidar com muitas mentiras. Sofri por uns dois anos, mas me fortaleci, olhei para o espelho e disse: ‘eu sou capaz, eu posso’”, relatou.

Para quem não se lembra, Zilu e Zezé di Camargo foram casados por 32 anos e anunciaram a separação em 2012, dois anos antes da declaração polêmica. Assim que o relacionamento terminou, o cantor assumiu a noiva, Gracielle Lacerda, que está grávida do primeiro filho do casal. Juntos, Zilu e Zezé tiveram três filhos: Wanessa, Camila e Igor.

Outra revelação de Zezé sobre traição

Zezé Di Camargo causou um alvoroço na internet, no fim do ano passado, após confessar que traiu Zilu Camargo, sua ex-mulher e mãe de seus filhos, Wanessa, Camilla e Igor. Além disso, o cantor ainda revelou que só casou com a influenciadora porque ela engravidou.

“De repente, casei com 19 anos, porque minha ex-mulher engravidou. Ela é quatro anos mais velha que eu, e os pais dela eram contra o nosso namoro, porque achavam que eu era um moleque e não tinha futuro. Queriam que ela casasse com um cara mais velho que ela, que tivesse futuro. É normal de todo o pai pensar isso. Eu não tinha onde cair morto. Vivia de cantar num lugar ou outro”, esclareceu.

O sertanejo continuou a história ressaltando que não queria que os parentes de Zilu a julgassem: “Os pais dela eram contra o namoro. Quando ela engravidou, chegou no terceiro mês e não tinha mais como esconder, eu falei para ela: então nós vamos casar. Por que se você confiou em mim, e ficou grávida de mim, eu não vou deixar sua família te massacrar. Eu sabia que a hora que ela contasse para os pais que ela estava grávida de mim, eles iam massacrá-la”.

A dupla de Luciano ainda relembrou que a festa foi bastante simples e que usou uma calça jeans com um blazer de linho e gravata de crochê. Ele ainda comentou que depois de oficializar o relacionamento foi morar na mesma casa que seus pais. “Eu tinha um quartinho em casa, que eu morava com os meus pais, uma cama de solteiro e uma TV. Ela foi morar comigo. Ela morou três meses lá comigo até eu arrumar um apartamento pra gente morar”.

Zezé Di Camargo surpreendeu ao frisar que mesmo casado teve outras relações: “Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida. Teve uma época na minha vida, de 1992 até 2005, que era bagaceira. Passava o rodo. Não nego isso”.

E se justificou: “Eu assumo isso. Isso não quer dizer que eu deixei de ser um puta pai, que eu deixei de cumprir com as minhas obrigações. Que eu deixei de amar meus filhos, acima de qualquer coisa”.

Os dois ficaram juntos por quase 28 anos e anunciaram a separação publicamente 2012. Atualmente, o artista está noivo de Graciele Lacerda com quem se relaciona desde 2013.