Viih Tube mostra rostinho de Ravi em novo ultrassom: “Oi, titios”

Na reta final da gravidez, Viih Tube, 24, compartilhou imagens do novo ultrassom do filho caçula, Ravi. Em um dos cliques, a ex-BBB aproveitou para mostrar, com mais nitidez, o formato do rosto e do nariz. “Oi, titios”, escreveu.

Logo depois, ela se declarou ao pequeno e dividiu com os seguidores o momento em que ele se movimentava em sua barriga. Ravi é o segundo filho da influenciadora com o também ex-BBB Eliezer. Juntos desde 2022, eles já são pais de Lua, com pouco mais de um ano. Para publicar os registros, Viih usou duas músicas da cantora brasileira Bárbara Dias: “9 Meses: Oração do Bebê” e “Dentro de Mim”. Veja abaixo. Viih anunciou a segunda gravidez em abril. Em um vídeo, disponível no seu canal do YouTube, ela apareceu realizando um teste e mostrando o resultado aos inscritos. “Estamos grávidos de novo! Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo!”, disse na época.