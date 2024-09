11º Leilão Direito de Viver: Um almoço solidário e leilão em prol do hospital de amor”

No próximo domingo, 15 de setembro, Rio Branco será palco do 11º Leilão Direito de Viver, evento beneficente em apoio ao Hospital de Amor, referência no tratamento de câncer. O evento será realizado na Maison Borges a partir das 11h da manhã e incluirá um delicioso almoço com boi no rolete e churrasco, promovendo a união da comunidade em prol da causa.

Os ingressos já estão à venda nos seguintes pontos: Frios Vilhena, Paranorte, Trevo Seguros, Apoio Rural, Multicar do Posto Amapá e também no próprio Hospital de Amor. Os valores são de R$ 100 para adultos e R$ 50 para crianças de 6 a 12 anos.

O leilão visa arrecadar fundos para ampliar os atendimentos gratuitos à pacientes oncológicos. A mobilização destaca o espírito de solidariedade e o compromisso da população em ajudar aqueles que enfrentam a luta contra o câncer.

Participe deste ato de amor ao próximo e ajude a transformar vidas!