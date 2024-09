A Fazenda 16: veja a decoração da sede para a nova temporada

Um das mudanças ficou por conta da área externa, que contempla a piscina da atração, e agora traz um piso claro, que acompanha cadeiras decorativas em tons terrosos.

Já a parte interna chega com cores mais vibrantes, incluindo o laranja e o verde. Na cozinha, por exemplo, os armários vermelhos se mesclam com as paredes na tonalidade verde.

O quarto, que costuma ambientar uma série de discussões entre os peões, é inspirado em uma quadra esportiva, com almofadas em formato de bola de basquete, vôlei e futebol americano.