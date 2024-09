Ação conjunta apreende mais de 100 kg de drogas na fronteira do Acre

Em uma operação integrada entre o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), a Polícia Federal, a Polícia Militar de Mâncio Lima e o Grupo de Operações Especiais da Companhia de Policiamento Especializado (GOE/CPE – 6° BPM), aproximadamente 101 kg de substâncias entorpecentes foram apreendidos na madrugada deste domingo (29).

A ação faz parte da Operação PROTETOR das Fronteiras e Divisas, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate aos crimes transfronteiriços.

As equipes policiais realizavam patrulhamentos pelos ramais das regiões de Mâncio Lima e Rodrigues Alves quando receberam informações sobre um depósito de drogas em uma residência.

Durante a aproximação do local, um indivíduo, ainda não identificado, conseguiu fugir pela vegetação densa, aproveitando a escuridão. Apesar das buscas realizadas, não foi possível capturá-lo.

Na operação, três pessoas foram presas, e as drogas foram apreendidas, totalizando aproximadamente 101 kg. O material apreendido foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os procedimentos legais.

De acordo com as autoridades, o prejuízo estimado para o tráfico de drogas com essa ação é de cerca de R$ 1.143.000,00, representando um importante golpe contra o crime organizado na região.