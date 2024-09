Acre recebe autorização do Governo Federal para importar carne bovina para o Canadá

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) recebeu nesta terça-feira (10) um comunicado da Agência Canadense de Inspeção Alimentar (CFIA) aprovando a atualização do Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação de carnes frescas desossadas e produtos cárneos processados crus, derivados de bovinos, de origem Brasileira, para o Canadá.

Com o resultado, poderão exportar os produtos os estados do Acre, Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, além de 14 municípios nos estados do Mato Grosso e cinco no Amazonas que são reconhecidos, desde 2021, como livres de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

“A retomada deste mercado já era aguardada pelo setor de proteína animal do Brasil, principalmente para esses estados, que desde a abertura do mercado canadense, em março de 2022, não estavam autorizados a exportar carne bovina crua para o Canadá em razão da não vacinação de seus rebanhos”, ressalta o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

De acordo com o MAPA, em 2023, o Canadá importou mais de 8 milhões de quilos de carne bovina brasileira, um investimento de U$ 39 milhões o equivalente a R$ 194 milhões.