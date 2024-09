Adolescente que foi cobrar pensão alimentícia e acabou agredido morre no Hospital da Criança de Rio Branco

O adolescente Pedro Henrique Costa Dias, de 13 anos, que foi vítima de uma tentativa de homicídio ao ser agredido com golpes de capacete na cabeça, na noite deste sábado (21), na Rua Osasco, no bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, morreu no Hospital da Criança, na tarde desta terça-feira (24).

Relembre o caso: Adolescente de 13 anos é brutalmente agredido a golpes de capacete ao cobrar pensão alimentícia

Segundo informações de Ivan Victor, irmão da vítima, de 18 anos, eles foram até a casa do pai do adolescente para cobrar a pensão alimentícia, que não estava sendo paga. A família estava passando por necessidades. Após uma discussão entre o pai e o adolescente, Ivan e o menor foram surpreendidos por supostos familiares da atual esposa do pai do garoto, que saíram de casa com a intenção de agredir os dois jovens.

Durante a briga generalizada, a ex-esposa também chegou ao local e se envolveu na confusão. Minutos depois, dois homens chegaram em duas motos, armados com um terçado e um capacete, e começaram a agredir os rapazes que foram cobrar a pensão.

Um dos agressores, usando o capacete, desferiu um golpe brutal na cabeça do adolescente, que caiu, desmaiou e chegou a convulsionar. Ele permaneceu desacordado por um tempo. O acusado da tentativa de homicídio foi identificado apenas como Fabrício, e é filho de um policial militar que tem um restaurante na Baixada da Sobral.

A Polícia Militar e agentes da equipe de Pronto Emprego (EPE) não foram acionados durante a ocorrência.

A área é dominada por uma facção criminosa e a lei do silêncio impera na região, mas populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada e os primeiros atendimentos foram realizados. Foi necessário entubar o adolescente, que foi encaminhado ao pronto-socorro em estado gravíssimo, com um trauma neurológico.

Ainda na noite do mesmo sábado, o adolescente foi transferido para o Hospital da Criança, com suspeita de morte encefálica (ME). Na tarde desta terça-feira (24), os médicos confirmaram a morte do adolescente e comunicaram a família.

O corpo foi removido por agentes de Necropsia do Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos exames cadavéricos e posteriormente será liberado para a família fazer velório e sepultamento.

Fontes extraoficiais indicam que a morte de algumas pessoas que teriam participado das agressões foi decretada por uma facção criminosa.

Depois da repercussão do caso na imprensa local, a Polícia Civil resolveu entrar no caso para investigar.