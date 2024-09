Anitta diz não participar mais de orgias: “Fazer amor é incomparável”

A cantora Anitta costuma ser um livro aberto sobre sua vida sexual, mas agora ela garante ser uma nova mulher. A artista declarou estar em uma nova fase da vida e que tem mudado o pensamento sobre o assunto, afirmando que só iria para cama apenas com quem tem uma “conexão de energia“.

Durante a entrevista ao programa El Gordo y La Flaca, do canal Univision, nos Estados Unidos, Anitta destacou que, embora sexo possa ser divertido, fazer amor com alguém com quem se tem uma conexão significativa é uma experiência incomparável.

“Já me diverti muito e fiz muitas coisas em minha vida. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu queria provar de tudo. Hoje, com 31, creio que a energia é algo muito especial e sagrado. Para que eu queira trocar energia com alguém, tenho que senti-la de verdade. Estou no momento mais de me guardar, de me privar, para algo mais que me toque por dentro”, disse.

Anitta diz que não se vê mais hoje em uma relação a três. Ela já vivenciou a experiência de um trisal quando namorava o então surfista Pedro Scooby e sua bailarina, Ohana Lefundes, e também já relatou que participou de suruba com um ex-namorado e outros casais.

Mesmo assim, a artista disse que não se arrepende. “Creio que são fases da vida. Me diverti muito. E também precisei fazer isso para me entender como ser humano livre. A gente sempre vê a sociedade tratar com naturalidade quando o homem faz esse tipo de coisa. Para mulheres, não. Então, sinto que foi uma fase da minha vida em que pude entender todos os tipos de vida que há.”

Por fim, a cantora acrescentou que não se vê mais fazendo sexo desse jeito e que a troca de energia sexual é muito poderosa.