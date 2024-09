Após adiamento por conta da fumaça, Baile da Revolução ganha nova data; confira

O Baile da Revolução precisa continuar! Em meio a desastres de escopo jamais visto no estado do Acre, com qualidade do ar com 450 µg/m³ (microgramas por metro cúbico) – 60 vezes superior ao limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 15 µg/m³ -, a fumaça bloqueou a data prevista para o dia 06 de setembro.

Porém, seguindo o sonho de Chico, a juventude atenta e organizada à frente do Comitê Chico Mendes e do Movimento Jovens do Futuro lançam a mais nova data do festejo será no dia 22 de setembro, no Cine Teatro Recreio, a partir das 16h30.

O Festival Jovens do Futuro nasceu da “Carta ao Jovem do Futuro”, escrita por Chico Mendes, descrevendo o aniversário ou o primeiro centenário da revolução socialista mundial.

Essa revolução “unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista, e que pôs fim a todos os inimigos da nova sociedade”, escreveu Chico em sua carta.

Depois de 32 anos, acontece a primeira edição do Festival Jovem do Futuro. Em 2020, 100 anos antes da data referida na carta. A revolução já começou. Desde então, o movimento se fortaleceu, virou shows, empates, circuito.

Em 2023, em sua 4ª edição com 3 mil pessoas reunidas na Concha Acústica, o festival mudou a cena cultural do ano em Rio Branco e continua transformando a juventude. Sempre mirando o futuro. Um futuro em que a fumaça e a destruição não nos expulsem da Amazônia, não desloquem populações tradicionais.

O Comitê Chico Mendes e o Movimento Jovens do Futuro acreditam que somos capazes de mudar este cenário, em que o dinheiro e a busca por poder dita o que é prioridade no planeta. Não respiramos a ganância. Somos resistência e o Baile surge como revolução neste cenário de incertezas, afinal… frevo também é luta!

Chico deixava claro a importância de sonhar junto e colaborar em um futuro onde tenhamos ultrapassado toda a ansiedade ambiental e o colapso dos meios que estamos vivendo. Se junta à revolução e venha conhecer o nosso movimento!

Confira a programação completa: