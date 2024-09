Aprovação da gestão Bocalom alcança 45% em pesquisa eleitoral; confira dados

Uma pesquisa recente da Quaest, realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, revelou a avaliação da população de Rio Branco sobre a administração do atual prefeito e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL). Com uma amostra de 740 eleitores de 16 anos ou mais, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral.

De acordo com os dados, 45% dos entrevistados classificam a gestão de Bocalom como positiva, evidenciando um forte apoio à sua condução da prefeitura. Outros 36% dos eleitores avaliam a administração como regular, enquanto 18% têm uma percepção negativa. Apenas 1% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à questão.

Esses números reforçam a posição de Bocalom na corrida eleitoral, onde o prefeito também lidera as intenções de voto, tanto em cenários estimulados quanto espontâneos. A campanha de reeleição tem destacado os avanços realizados nas áreas de infraestrutura, saúde e educação, com foco em manter o ritmo de desenvolvimento da cidade.

A pesquisa, com uma margem de erro de 4 pontos percentuais, traz um retrato fiel da percepção atual dos eleitores sobre a gestão, fornecendo um indicativo importante a menos de um mês das eleições municipais.

À medida que novos levantamentos forem realizados e divulgados, traremos mais informações sobre a avaliação do governo e o cenário eleitoral na capital acreana .