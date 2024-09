Argentina confirma favoritismo e vence o Chile nas Eliminatórias

Em seu primeiro jogo após conquistar a Copa América, a Argentina goleou o Chile e mostrou por que é a líder isolada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Mesmo sem Lionel Messi e Di María, a seleção de Lionel Scaloni jogou de forma eficiente e venceu o Chile por 3 a 0, em um Monumental de Núñez completamente lotado.

Os gols da vitória foram marcados por Alexis Mac Allister, Julián Álvarez e Paulo Dybala, nomes que simbolizam o sucesso da nova geração do futebol argentino.

Com mais três pontos garantidos, a Albiceleste segue na liderança isolada com 18 pontos após sete jogos, enquanto o Chile, com apenas uma vitória e 5 pontos, está na 9ª posição.

Argentina vence o Chile e lidera com folga das Eliminatórias

A partida entre Argentina e Chile, como é comum em clássicos sul-americanos, foi marcada por muita disputa física, faltas e poucas chances criadas.

Apesar disso, a Argentina dominou o jogo e criou as melhores oportunidades para vencer sem grandes dificuldades.

O Chile até chegou a acertar a trave de Dibu Martínez quando o placar ainda estava 0 a 0, mas não conseguiu superar a força argentina.

Com a sexta vitória em sete jogos, a Argentina lidera com folga, deixando o Chile em uma situação complicada na tabela.

Argentina foi bem sem Messi e Di María

Mesmo sem duas de suas principais estrelas, Messi e Di María, a Argentina conseguiu mostrar seu poder de fogo.

Isso se deve, em parte, ao talento dos jogadores da nova geração como Alexis Mac Allister e Julián Álvarez, além da experiência de Paulo Dybala.

Alexis Mac Allister: Um dos gols da partida foi marcado por este jovem talento, que vem se destacando cada vez mais.

Julián Álvarez: Outro nome que brilhou e marcou para a Albiceleste, mostrando que o futuro da seleção está em boas mãos.

Paulo Dybala: Complementou a vitória com um gol, mostrando sua importância mesmo na ausência de Messi e Di María.

Próximos desafios de Argentina e Chile nas Eliminatórias

A seleção argentina volta a campo na próxima terça-feira, 10, às 17h30, fora de casa, contra a Colômbia.

Este jogo é um repeteco da final da última Copa América e promete ser um desafio intenso para os líderes das Eliminatórias.

Enquanto isso, o Chile também tentará melhorar sua posição na tabela. Na terça-feira, eles recebem a Bolívia, equipe que ocupa a 7ª posição, e uma vitória é crucial para subir na classificação e garantir chances de classificação para a Copa do Mundo.

Di María recebe homenagem

Antes da bola rolar no Monumental, Ángel Di María, um dos grandes nomes da história do futebol argentino, foi homenageado pela AFA e pela torcida.

Momentos marcantes de sua carreira foram exibidos, acompanhados pela narração emocional de sua filha mais velha, Mia.

Di María se despediu da seleção argentina após a conquista da Copa América em julho de 2024.

A homenagem foi um reconhecimento merecido para um jogador que sempre se destacou vestindo a camisa albiceleste.

Para se manter atualizado sobre as Eliminatórias e as próximas partidas, continue acompanhando as notícias de esportes nas redes sociais.