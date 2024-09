Artista pop acreano, Allan Duacre lança música sobre amor não correspondido; OUÇA

No dia 09 de setembro de 2024, o artista pop Allan Duacre, de Rio Branco, Acre, lança sua mais nova faixa, intitulada 8508. Conhecido por suas letras emotivas e performances autênticas, Allan mais uma vez entrega uma canção que fala diretamente aos corações de quem já viveu um amor não correspondido ou interrompido pelo tempo.

Em 8508, Allan explora a saudade e a distância com uma linguagem simples, mas impactante, convidando o ouvinte a se conectar com a vulnerabilidade de alguém que espera, com esperança e incerteza, um telefonema que pode reacender um amor perdido. A repetição do número “8508”, que dá nome à faixa, simboliza o elo entre o passado e o presente, reforçando a ideia de que, apesar das mudanças, certos sentimentos permanecem.

A canção traz uma batida envolvente, típica do pop moderno, misturada com nuances de R&B, criando uma atmosfera suave e, ao mesmo tempo, intensa. 8508 promete tocar profundamente aqueles que já se sentiram perdidos em meio à dúvida e ao desejo de reconexão.

Com esse novo single, Allan Duacre se consolida como um dos grandes nomes da cena musical acreana, trazendo mais uma vez a força das emoções para o centro do palco.

