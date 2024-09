Avião faz pouso forçado após passageira achar rato vivo em petisco

Um voo da companhia aérea Scandinavian Airlines precisou fazer um pouso de emergência após um rato “pular” para fora de uma embalagem de petiscos oferecidos aos passageiros pela empresa. O caso ocorreu na quarta-feira (18/9).

A aeronave saiu de Oslo, na Noruega, e tinha como destino a cidade de Málaga, na Espanha, mas precisou pousar em Copenhague, na Dinamarca, devido ao imprevisto.

“Acredite ou não. Uma senhora ao meu lado aqui abriu a comida e um rato pulou de dentro. Agora, demos meia-volta e pousamos no CPH [Aeroporto de Copenhague] para trocas de voo”, escreveu um passageiro, em uma publicação bem-humorada no Facebook.

Segundo Oystein Schmidt, porta-voz da companhia aérea, o pouso de emergência foi necessário porque o roedor representava um risco à segurança, já que ele poderia roer a fiação elétrica da aeronave.

“Isso é algo que acontece extremamente raramente”, disse o porta-voz.

Após o procedimento, os passageiros foram realocados em outro voo e seguiram viagem.

Esse é o segundo incidente, em uma semana, com roedores em transportes coletivos. Um serviço de trem no sul da Inglaterra precisou ser interrompido no meio do trajeto após dois esquilos serem encontrados em um dos vagões.