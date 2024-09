Baile do Hawai do Rotary 2024 tem atração nacional confirmada no Acre; veja detalhes

A 61ª edição do renomado Baile do Havai do Rotary se aproxima, prometendo uma noite memorável com uma atração nacional surpresa que está sendo mantida em sigilo, elevando ainda mais a expectativa. A festa será iniciada com as performances de Sandra Melo e Elias Sarkis e terminará com uma banda regional, garantindo entretenimento até às 6 da manhã.

O evento vai além da diversão, com um propósito significativo. Toda a receita arrecadada será destinada a apoiar as ações sociais do Rotary Club e da Casa da Amizade, focando em ajudar as comunidades menos favorecidas.

Suziane Silva, Presidente do Rotary Club de Rio Branco, compartilha seu entusiasmo: “Estamos muito felizes em celebrar os 61 anos do nosso Baile do Havai com uma atração nacional surpresa que certamente vai surpreender e encantar a todos. Este evento é um marco em nossa programação e um momento especial para todos que fazem parte do Rotary Club e da Casa da Amizade. Nosso objetivo é proporcionar uma noite de diversão e também arrecadar fundos para projetos que fazem uma diferença real na vida das pessoas que mais precisam. É uma oportunidade de unir a comunidade em torno de uma causa nobre, e esperamos que todos se juntem a nós para tornar essa noite ainda mais especial.”

Para garantir sua mesa e não perder essa festa incrível, as vendas estão disponíveis nos seguintes pontos de apoio:

– Casa da Amizade (Centro)

– Conveniência Pão de Queijo

– Via Car Multimarcas (Quarta Ponte)

– Loja Bellas (Cerâmica)

– Loja Brothers (Via Verde Shopping)

As mesas estão divididas em três lotes, com preços de R$ 600, R$ 700 e R$ 800, incluindo open bar de cerveja e água, open food e uma rolha por mesa. Os camarotes individuais custam R$ 135, R$ 160 e R$ 180, com open bar de cerveja e água. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (68) 99911-5653.