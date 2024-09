Beyoncé usa Farm: cantora é vista com look da marca carioca em casamento

A cantora Beyoncé, 43, escolheu um look criado por uma marca brasileira para ir à um casamento no sábado (7). A cerimônia foi de de Sam Greenberg, que trabalhou como assistente pessoal da norte-americana por mais de uma década.

Os registros foram feitos por pessoas que estiveram no evento e, depois, postaram as imagens em redes sociais, como o TikTok.

A roupa usada pela voz de “Drunk In Love” e “Crazy In Love” era um conjunto formado por um top e uma saia da Farm Rio, empresa carioca que usa signos de brasilidade para compor estampas em suas coleções. As duas peças escolhidas por Beyoncé não estão disponíveis para venda, mas há no site oficial da marca nos Estados Unidos a opção de pedir para receber um aviso caso elas fiquem disponíveis.

O conjunto usa a estampa inspirada em peônias negras, composto por um top com mangas longas e soltas e uma saia mini preta com fundo preto e franjas na frente. A primeira peça custa US$ 145 (cerca de R$ 815) e a segunda sai por US$ 240 (cerca de R$ 1.350).

Veja um dos registros de Beyoncé no evento: