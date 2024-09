Bocalom anuncia vinda de Michelle Bolsonaro e Nikolas Ferreira para o Acre; veja datas

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Sebastião Bocalom (PL), anunciou, na tarde desta terça-feira, a presença de duas figuras de destaque no cenário político nacional para sua campanha: a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, virá à capital acreana no dia 27 de setembro. Conhecida por seu trabalho em causas sociais, especialmente em defesa das pessoas com deficiência e da inclusão, Michelle mantém uma forte influência dentro das bases conservadoras e do Partido Liberal. Sua visita é vista como um reforço significativo na campanha de Bocalom, que busca consolidar seu apoio entre eleitores conservadores.

Já no dia 1º de outubro, será a vez do deputado federal Nikolas Ferreira desembarcar em Rio Branco. Ferreira é um dos políticos mais jovens e influentes do Brasil, tendo sido eleito como o vereador mais votado de Belo Horizonte em 2020, atrás apenas de Duda Salabert. Em seu primeiro mandato como deputado federal, o parlamentar tem se destacado por suas posturas firmes em defesa de pautas conservadoras, o que o tornou uma figura popular, especialmente entre os jovens eleitores de direita.

A vinda de Michelle e Nikolas fortalece a campanha de Sebastião Bocalom, que busca a continuidade de seu trabalho à frente da prefeitura de Rio Branco. O prefeito espera que a presença dessas lideranças conservadoras atraia maior apoio popular e reforce suas principais bandeiras na reta final da corrida eleitoral.

Veja o vídeo: