Bocalom durante bandeiraço: “Essa é a verdadeira pesquisa; o carinho e reconhecimento do povo”

Em um trecho de pouco mais de um quilômetro, com concentração no Comitê 22, na Avenida Ceará, o candidato à reeleição Tião Bocalom, acompanhado do seu vice, Alysson Bestene, puderam sentir a dimensão do carinho e do reconhecimento das pessoas durante bandeiraço em apoio a coligação “Produzir para Empregar”.

“Esse é meu combustível. Em todos os eventos que participo me abasteço com a vontade do povo, de querer que nossa gestão continue, agora ao lado de um homem sério e realmente comprometido com a nossa cidade, que é o Alysson Bestene. Essa é a minha pesquisa, o carinho do povo, que é o que realmente acredito”, disse Bocalom.

Alysson também agradeceu o apoio dos rio-branquenses. “Essa animação contagia demais! Essa juventude é maravilhosa; aliás, toda militância é aguerrida, firme e forte nesta campanha linda que tem ganhado Rio Branco. A população reconhece o trabalho de Bocalom, que administra a Capital com seriedade, e cuida do povo”, destacou Bestene.

