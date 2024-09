Bocalom nega agressão a garis: “Se fosse para bater, seria nos que roubam o dinheiro público”

No debate realizado neste sábado, 28, na TV Gazeta, o candidato à reeleição Tião Bocalom (PL-AC) voltou a abordar a polêmica envolvendo os garis e margaridas. Ao ser questionado pelo candidato Marcus Alexandre (MDB), Bocalom foi enfático ao negar qualquer ordem de agressão aos trabalhadores da limpeza urbana e aproveitou para criticar as gestões do PT.

“Eu nunca mandei bater em garis. Se fosse para bater, seria nos bandidos que roubam o dinheiro público”, afirmou Bocalom. Ele explicou que, ao assumir a prefeitura, encontrou irregularidades nos pagamentos feitos às empresas prestadoras de serviço. “Na época, o pessoal emitia notas de 400, 500 mil reais, mas o valor real não chegava a 200 mil. Acabei com essa farra”, disse.

Bocalom destacou que, sob sua gestão, o número de equipes de limpeza aumentou de 10 para 33, gerando emprego para mais 400 famílias.

“Nossa cidade está muito mais limpa e organizada agora”, afirmou. Ele também mencionou a redução dos focos de queimadas, que caíram de 3.500 por ano na gestão anterior para menos de 700 no ano passado.

Confira a galeria: