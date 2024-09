Bocalom sobre reeleição Rutênio Sá: “Peço voto para que ele continue ajudando a gestão”

O candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou na noite deste sábado , 6, de uma reunião no bairro Waldemar Maciel, região do Calafate, com grupo de apoiadores do vereador Rutênio Sá (União Brasil).

Bocalom reforçou o que sempre ressalta em sua campanha: “Temos que ter um base sólida na Câmara de Rio Branco, e sei que posso contar com o Rutênio; um amigo que tem como missão ajudar o próximo . Peço que votem nele, que depositem mais um voto de confiança a esse parlamentar que tanto ajuda o nosso trabalho em prol da população“.

O parlamentar do União Brasil comentou sobre a importância de sua candidatura e a do prefeito Bocalom.

“Vamos sair vitoriosos, se Deus quiser! Bocalom precisa ter vereadores compromissados com a gestão, para que o prefeito possa avançar mais nas suas realizações em prol da cidade de Rio Branco”.