O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, revelou nesta sexta-feira que o governo pretende enviar um projeto, para análise do Congresso Nacional, para substituir a modalidade por um crédito consignado, que seria contratado pelos trabalhadores com os bancos.

“Depois de pegar o dinheiro do trabalhador esquecido no banco, Lula agora quer pegar o dinheiro do FGTS. Lula apoia o fim do Saque-Aniversário, ou seja, o trabalhador vai ter que pagar juros se quiser pegar o seu próprio dinheiro”, criticou Bolsonaro, em uma publicação nas redes sociais.

O Saque-Aniversário do FGTS, criado em 2019, pelo governo Bolsonaro, permite ao trabalhador realizar o saque de parte do saldo de sua conta do FGTS, anualmente, no mês de seu aniversário. A adesão é opcional. Quem aderir à iniciativa, só tem direito de sacar o valor da multa rescisória, em caso de demissão.

Bolsonaro ressaltou, pelas redes sociais, que ao menos 36 milhões de trabalhadores aderiram ao Saque-Aniversário.

O governo Lula pretende enviar a proposta ao Congresso Nacional após as eleições municipais, que irão ocorrer em outubro.