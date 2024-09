Boto-cor-de-rosa surpreende moradores ao ser avistado nas águas do Rio Acre; veja vídeo

Os moradores de Rio Branco foram agraciados com uma cena inesperada nas águas do Rio Acre, na tarde desta terça-feira (24). Um boto-cor-de-rosa foi avistado nadando suavemente perto da superfície no trecho do rio.

Os botos, conhecidos por sua inteligência e beleza, exibiram uma leveza nas águas do Rio Acre, atraindo a atenção e admiração dos populares na região.

As imagens mostram esses animais realizando movimentos agitados e interagindo com o ambiente, proporcionando um espetáculo natural raro e especial. Os moradores que testemunharam o momento não relataram qualquer comportamento agressivo, destacando a harmonia entre a vida selvagem e o ambiente urbano.

Esse tipo de avistamento é mais do que um deleite visual. Os botos, que fazem parte da fauna local, simbolizam a riqueza natural do Rio Acre e a saúde de seus habitats. A presença desses animais nas águas do rio reforça a conexão entre os moradores e a natureza, convidando a todos a refletirem sobre a importância da preservação ambiental.