Antes de conhecer detalhadamente quais posições ajudam na hora penetração anal, é preciso entender que a posição de quatro não é indicada para quem está começando. Mas não se desespere, porque opções não faltam tanto para quem está começando a praticar, quanto para quem já está habituado.

Colher ou conchinha

A posição é uma das mais indicadas para quem vai fazer sexo anal pela primeira vez. O motivo disso é que, dessa forma, fica mais fácil controlar a profundidade da penetração.

Caso a pessoa que será penetrada queira que o pênis vá mais fundo, ela pode posicionar os joelhos à altura do peito para que a abertura anal seja maior. Porém, se o desejo for uma penetração menos profunda, a ideia é ficar com as pernas levemente dobradas.

Lótus

Boa alternativa para quem está começando. Nela, a profundidade da penetração também pode ser controlada com mais facilidade.

Para quem já tem mais prática no anal, vale colocar almofadas embaixo do quadril de quem está sendo penetrado, pois assim é possível fazer uma penetração mais profunda.

Esfinge

Apesar de não ser a melhor pedida para os iniciantes, nem por isso a posição de bruços deve ser descartada. Essa posição faz com que bumbum fique apenas levemente empinado, o que reduz a profundidade da penetração.

Na hora de fazer essa posição, é importante ter consciência que quem controla os movimentos é quem está penetrando, por isso, o ideal é já ter prática e bastante conversa para entender o que cada um gosta.

Cavalgada invertida

A cavalgada invertida também é conhecida como amazona. É a posição perfeita para quem sente ainda mais tesão com estímulo visual. A proposta é que a pessoa penetrada fique em cima da parceira, que está deitada, controlando os movimentos com as pernas, que estão apoiadas na cama pelos joelhos.

E mais: nessa posição para sexo anal, a pessoa que está por cima pode se masturbar enquanto rola a penetração, seja com as mãos, seja usando um vibrador.

De quatro

Ela pode não ser a mais recomendada para quem vai experimentar o sexo anal pela primeira vez, porém, não deve ser descartada. Além de excitante por garantir uma penetração bem mais profunda, há vários outros pontos para justificar ser umas “queridinhas”.

Primeiro, porque as duas pessoas controlam a transa. Segundo, porque essa posição facilita que quem recebe a penetração se masturbe, o que aumenta o tesão.