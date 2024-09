Burrinho, Sr Smith, Chumbão e Malucão: veja os nomes engraçados dos candidatos no Acre

O primeiro turno das eleições para prefeito e vereador está se aproximando. Conforme o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rio Branco teve 2.243 candidaturas registradas nos 22 munícipios do estado, sendo 63 delas para as prefeituras e 2.180 para vereadores. O Contilnet selecionou alguns dos nomes mais “diferentes” dos concorrentes aos cargos, a maioria para vereador.

Um dos aperitivos presente na vida dos acreanos, tem uma representante em peso em Acrelândia, a LU DA BANANINHA (PL), concorrendo contra candidatos como BURRINHO e IVANILDO DAS PANELAS, ambos também do PL. Indo para o outro lado do mapa, em Mâncio Lima, temos o MALUCÃO (PT), e saindo direto dos filmes, o SR SMITH (PT).

Já em Cruzeiro do Sul, que possui 149 candidaturas registradas, dois nomes de madeixas claras querem uma cadeira na câmara, sendo um o LOURÃO DO POVO (PSB) e a LORA DO COMÉRCIO (Solidariedade). ANDERSON JERIMUM (Republicanos) e GRAZI DO IDOSO (PDT) também almejam o mesmo sonho.

Na capital do Acre, Rio Branco, com 316 registros, a BAIXINHA DA ÁGUA (PSD), BEBE LEITE (PL), BURRO DO CALAFATE (PL), CHUMBÃO DA CONSTRUÇÃO (PRD) e o ENGRAXATE DAS ESTRELAS (União), também desejam chegar longe na disputa. Assim como os candidatos de Sena Madureira, ATALICE FILHA DO GROSSO (PP), o BOA IDEIA (PSD) e o FUBÁ DO UBER (MDB).

Os nomes citados, entre os outros candidatos de cada município, poderão ser encontrados no primeiro turno das eleições de 2024, que ocorre em 6 de outubro. Já o segundo turno, caso necessário, deve acontecer no dia 27.