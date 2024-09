Cachorro espera há oito anos por tutora que morreu em hospital em SP

Há oito anos, um simpático vira-lata caramelo espera pela sua tutora na porta da Santa Casa da cidade de Guariba, no interior de São Paulo. Porém, infelizmente, a espera do bichinho é em vão, já que sua melhor amiga morreu no hospital em 2016.

Funcionários e pacientes do hospital batizaram o cachorrinho, carinhosamente, como Caramelo. Eles dão água, comida e carinho para o bicho, que está sempre rondando o prédio da Santa Casa, relata o G1. As pessoas também ensinaram Caramelo a não entrar em locais que ele não pode frequentar.

O bichinho chegou ao local há oito anos, quando sua tutora, que não teve o nome divulgado, foi internada. Desde a morte dela, seus filhos tentaram levar Caramelo para casa, mas ele voltava para a porta do hospital: “De início, achamos que ele voltaria para a casa dele, porque os filhos vieram buscar, fizeram tentativas, mas aí ele escapava e voltava para cá. Aí, os filhos desistiram e deixaram ele aqui”, conta Letícia Dante, recepcionista da Santa Casa.

Filme conta história parecida

O filme Sempre ao Seu Lado (2009), do diretor sueco Lasse Hallström e estrelado por Richard Gere, é baseado em uma história real parecida com a vivida pelo caramelo de Guariba.

A produção é inspirada em um caso ocorrido no Japão, em 1924, onde um cão da raça Akita, chamado Hachiko, esperava todos os dias por seu tutor em uma estação de trem. Porém, o homem morreu e, por isso, nunca mais apareceu no local. Entretanto, Hachiko permaneceu esperando por 11 anos, até sua morte, em 1935.

O falecimento de Hachiko causou grande comoção no Japão e o bichinho teve um funeral com direito a orações de monges budistas e uma multidão acompanhando a cerimônia.