Câmara aprova crédito adicional de R$ 13,5 milhões para a RBtrans, a pedido da prefeitura

A Câmara Municipal de Rio Branco conseguiu aprovar nesta terça-feira (3) um projeto de lei complementar que prevê a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro para a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), no valor de R$ 13,5 milhões.

O recurso será destinado ao serviço de transporte público. Apenas o vereador Fábio Araújo (MDB) votou contra o projeto.

No texto, a Prefeitura justifica que o aumento no preço do óleo diesel impactou significativamente os custos operacionais da RBTRANS, dificultando a manutenção dos serviços no transporte coletivo.

“Esse valor é crucial para cobrir os custos operacionais extraordinários e assegurar a eficiência na prestação dos serviços à população”, diz um trecho.