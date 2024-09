Cariúcha relembra estupro coletivo, aos 15 anos, e violência doméstica

No dia do aniversário dela, Cariúcha abriu o coração sobre abusos que sofreu no passado. No palco do programa Fofocalizando, nesta quarta-feira (18/9), a influenciadora celebrou a vida e agradeceu a Deus por ter “chegado até aqui”.

“Da onde eu vim, para eu estar aqui era impossível. Sou uma mulher preta e periférica e não tenho estudo”, iniciou.

Em seguida, a apresentadora ficou comovida ao lembrar momentos difíceis de sua trajetória: “Sobrevivi a um estupro coletivo aos 15 anos de idade. Eu venci o feminicídio, onde eu fui espancada pelo meu ex companheiro e eu estou viva para contar história”, disse, bastante emocionada.

Vale lembrar que a apresentadora passou por um problema de saúde em junho deste ano e retirou 17 miomas, sendo um deles maior do que o próprio útero.

“Eu lutei 20 anos para chegar até aqui, com geladeira vazia… passsei por tudo. E hoje eu estou aqui e esse meu aniversário não é simples. Eu estou viva e com saúde. E muito obrigada a todo o Brasil que se identifica com a minha história”, celebrou.

Por fim, Cariúcha brincou que “venceu” por estar usando uma bolsa da grife Louis Vitton, que ela segurou e mostrou, com bom humor, para a câmera. “Eu venci mais uma vez. Eu queria muito agradecer a Deus. A hora de vocês vão chegar”, afirmou.