Carro capota após colidir com outro veículo e Policial Militar fica ferido em Rio Branco

O policial militar Diego Conceição de Araújo, 36 anos, ficou ferido após uma colisão entre dois veículos, na noite desta sexta-feira (20), no cruzamento das ruas José de Melo com a Via Parque, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Diego trafegava em um carro modelo Chevrolet Onix, de cor preta, placa QWM-4H91, na rua José de Melo, no sentido Centro-bairro, quando, ao tentar fazer o cruzamento, colidiu com um veículo modelo Prisma, de cor cinza, placa MZY-4408, que trafegava na Via Parque, também no sentido Centro-bairro.

Com o impacto, o veículo Onix capotou, e Diego ficou desorientado após bater a cabeça, sofrendo escoriações e vômitos. Os ocupantes do veículo Prisma saíram ilesos do acidente.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Após o término, o veículo Onix foi removido por um guincho.

Veja fotos: