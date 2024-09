Casa do Produtor recebe palestra “Liderança Empreendedora no Agro” com Manoela Souza

O encontro de “Jovens Líderes do Agro” aconteceu nesta terça-feira (02) na Expoacre 2024, com o objetivo de fortalecer a presença feminina no agronegócio. A palestra “Liderança Empreendedora no Agro: Estratégias para Conquistar e Diferenciar seu Negócio” foi ministrada por Manoela Souza.

A iniciativa visa conectar, engajar e empoderar mulheres do setor nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima.

A palestrante é engenheira agrônoma e técnica em agronegócio, egressa da 5ª edição do programa CNA Jovem, e uma das principais vozes do evento.

“A missão aqui no Acre é justamente trazer esse engajamento porque aqui ainda não existe um movimento em que as mulheres se posicionem e se conectem. Queremos que elas possam se posicionar, ter voz em momentos de discussões importantes”, destacou Manoela.

Novas perspectivas

O encontro busca criar um espaço para que as mulheres do agronegócio se unam e façam a diferença no estado.

Entre as participantes está Amanda Rebeka Lima de Souza, engenheira agrônoma formada pela UFAC há um mês. Ela compartilhou suas impressões sobre a palestra e falou sobre sua experiência no agronegócio.

“A palestra foi ótima, já conheço a Manu da graduação. Quando ela assumiu o cargo no qual trabalho hoje no Viveiro Municipal, ela foi uma referência para mim, alguém com quem eu tirava dúvidas. Sempre tivemos essa troca, especialmente por eu já saber da participação dela no CNA Jovem, o que sempre me inspirou”, contou Amanda.

O evento também conta com o apoio de Márcia Cristina Freire, gerente técnica do SENAR – AC.

O encontro faz parte de um movimento maior que inclui o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, previsto para ocorrer em São Paulo, de 23 a 24 de outubro, no Transamérica Expo Center.

“Esperamos reunir em torno de 3.600 mulheres de todo o Brasil e até de outros países. Queremos que essas mulheres se conectem e fortaleçam sua participação no setor”, explicou Manoela.

Sobre o programa

O programa CNA Jovem, do qual Manoela é egressa, é uma iniciativa do Sistema CNA/Senar que visa identificar, desenvolver e integrar lideranças jovens de todo o Brasil.

Voltado para jovens de 22 a 30 anos com formação técnica ou superior e vínculo com a agropecuária, o programa já registrou a participação de quase 5 mil jovens de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

