Ciclista de 66 anos morre após mal súbito em Rio Branco

Marcos Bento de Figueiredo, um ciclista de 66 anos, sofreu um colapso repentino que resultou em sua morte na Travessa União, no cruzamento com a Travessa Fialho, localizado no Bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco, na noite do último sábado (7).

Relatos de testemunhas indicam que Figueiredo caiu da bicicleta e, após se levantar, continuou seu trajeto. Momentos depois, ele foi encontrado caído novamente. Apesar da rápida chegada dos serviços de emergência, o ciclista não sobreviveu ao mal súbito.

A situação está sendo investigada pelas autoridades locais para determinar as causas exatas do incidente. A comunidade local está abalada pela perda inesperada e repentina de Marcos Bento de Figueiredo, que era conhecido na área.