Cidade do Acre desmatou o equivalente a 6 mil campos de futebol e lidera ranking na Amazônia

Um levantamento do Instituto Imazon revelou que Feijó, município do interior do Acre, foi a cidade da Amazônia que mais desmatou durante o mês de julho deste ano.

Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) e apontam que o município, conhecido como terra do açaí, teve 47 km² de área desmatada, o equivalente a 6.619 campos de futebol.

Feijó também foi o município que mais registrou focos de incêndios florestais, com 521 focos, representando 26,1% do total de incêndios no Acre. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), checados entre os dias 01 a 31 de agosto.

Feijó é o município mais afetado pelas queimadas no Acre a afeta voos para o município

Outro município acreano também aparece entre os 10 que mais desmataram na Amazônia durante esse período: Tarauacá, vizinha de Feijó, com 24 km².

O ranking dos municípios foi o seguinte:

1º – Feijó (AC) – 47 km²

2º – Portel (PA) – 31 km²

3º – Apuí (AM) – 24 km²

4º – Tarauacá (AC) – 24 km²

5º – Lábrea (AM) – 23 km²

6º – Boca do Acre (AM) – 20 km²

7º – Nova Apurinã (AM) – 19 km²

8º – Porto Velho (RO) – 18 km²

9º – Colniza (MT) – 16 km²

10° – Itaituba (PA) – 13 km