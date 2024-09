Colisão entre motos deixa família ferida na Baixada da Sobral

O motociclista Robson de Souza Cunha, 33 anos, Pâmela Alencar do Nascimento, 27, e uma criança de 9 meses ficaram feridos após uma colisão entre motocicletas na noite desta quinta-feira (12), na Avenida Sobral, no bairro da Pista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Robson estava na companhia da esposa Pâmela e levava o filho de 9 meses entre o casal na garupa da motocicleta modelo Factor, de cor vermelha e placa QLZ-0D34, trafegando no sentido bairro-centro pela Avenida Sobral.

No entanto, Robson não percebeu que uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha e placa QWM-1839, que realizava entregas e possuía uma carretinha acoplada, estava se preparando para fazer uma conversão e entrar na Travessa Ramos Ferreira. Com isso, Robson colidiu na traseira do veículo.

Com o impacto, Robson, Pâmela e a criança de 9 meses foram arremessados e bateram violentamente contra o asfalto. Na queda, Robson sofreu uma luxação no ombro e escoriações pelo corpo. Pâmela ficou com Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima, e a criança desmaiou.

Robson levantou rapidamente, pegou a criança, pediu ajuda e subiu em outra moto que passava, levando a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. Após o acidente, o entregador que conduzia a Titan saiu ileso do acidente, e permaneceu no local, acionando a polícia e a uma ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância básica para prestar os primeiros socorros. Devido à gravidade do trauma de Pâmela, foi necessário acionar uma unidade de Suporte Avançado, que chegou rapidamente, entubou a vítima e a encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde é gravíssimo.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e esteve no local, isolando a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, as motocicletas foram liberadas.

Veja fotos: