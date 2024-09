Com participação de Mailza, Mega Carreata 22 arrasta milhares de veículos pela parte alta de Rio Branco

Com concentração no Terminal de Integração do Adalberto Sena, parte alta de Rio Branco, a coligação “Produzir para Empregar”, realizou na tarde deste domingo, 29, mais uma mega carreata em apoio a candidatura de Tião Bocalom, e de seu vice, Alysson Bestene.

A carreata, que contou com a participação da vice-governadora Mailza Assis, percorreu os bairros Adalberto Sena, São Francisco, Eldorado e Vitória, reunindo uma grande quantidade de apoiadores.

O candidato à reeleição, Tião Bocalom, expressou seu entusiasmo e gratidão pelo apoio recebido da população de Rio Branco. “É emocionante ver o apoio da maioria dos rio-branquenses, que querem que nosso trabalho na Prefeitura continue”, afirmou Bocalom.

Alysson Bestene, candidato a vice-prefeito, também destacou a importância da mobilização popular e reforçou o compromisso da coligação com o desenvolvimento e a geração de empregos na cidade. “Estamos aqui para ouvir as demandas da população e trabalhar juntos por uma Rio Branco melhor”, disse Bestene.

A vice-governadora enfatizou a importância de apoiar a candidatura de Tião Bocalom à reeleição como prefeito de Rio Branco, juntamente com seu vice, Alysson Bestene. Mailza frisou os avanços e conquistas da atual administração e a necessidade de continuidade para o desenvolvimento da cidade.

“O trabalho de Bocalom, agora junto com o Alysson, deve continuar. Eles têm mostrado dedicação e competência em suas funções, e é crucial que continuemos a apoiar essa gestão.”

Em tempo: como a carreata ainda segue seu itinerário, o número oficial de veículos ainda não está disponível. O material acima foi adiantado para aqueles colegas que realizam o fechamento de suas edições às 18h.

Confira a galeria: