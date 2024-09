Como baixar e jogar Little Nightmares II de graça no PlayStation Plus

Em Little Nightmares 2 jogadores controlam Mono, uma criança que usa um saco de papel em sua cabeça e tem sonhos estranhos que não sabe explicar. Enquanto se aventura ele acaba se encontrando com Six, a menina de capa amarela e protagonista do primeiro Little Nightmares que por algum motivo está desaparecendo. Mono e Six vivem em um mundo estranho habitado por seres humanoides, porém monstruosos, que devoram crianças como eles. Essas pessoas foram transformadas por um estranho sinal de transmissão que as controla e a dupla acredita que pode impedir as criaturas e o desaparecimento de Six ao desligar a torre de transmissão em Pale City.