Concurso Banco do Brasil: 7 mil vagas em edital? Entenda!

A realização de um próximo concurso Banco do Brasil está no radar e pode acontecer em breve! Segundo confirmações de fontes internas, um novo edital está em estudos.

Isso porque o déficit no quadro de servidores ainda é alto. Atualmente, a necessidade de pessoal para cada região e o orçamento de todo o planejamento estão em análise.

Inclusive, entre os pontos de uma proposta global apresentada pelo Banco do Brasil estão abertura de 7.200 vagas para os cargos de Assistente de Negócios e Gerente de Relacionamento, aumento salarial e elevação do teto da PLR. Saiba os detalhes completos!

Além disso, a futura seleção pode ser organizada pela Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo último edital. A suposição se dá em virtude da prorrogação do contrato (até dez/2025) e cláusula 1.1.3 que informa que “poderão ser realizadas quantas seleções forem necessárias durante a vigência”.

Em relação ao último concurso BB, foi divulgada a prorrogação da validade do edital de 2022. Com isso, o prazo fica postergado por mais um ano, ou seja, até julho de 2025. Confira aqui o resultado final e homologação!

Ao todo, foram ofertadas 4 mil vagas imediatas para o concurso Banco do Brasil, além de outras 2 mil em cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 3.622,23, além diversos benefícios. As oportunidades se dividiram da seguinte forma:

2.000 vagas imediatas + 1.000 CR para Agente Comercial ;

; 2.000 vagas imediatas + 1.000 CR para Agente de Tecnologia.

Concurso Banco do Brasil — Escriturário

Banca : Cesgranrio

: Cesgranrio Vagas: 4.000 + 2.000 CR

4.000 + 2.000 CR Salário : R$ 3.622,23 + benefícios

: R$ 3.622,23 + benefícios Edital: Banco do Brasil 2022

Além disso, é válido destacar que o Tribunal de Contas de União (TCU) recomendou novo edital exclusivo para Pessoa com Deficiência (PcD).

Concurso Banco do Brasil: panorama atual

Banca organizadora

A Fundação Cesgranrio pode ser, mais uma vez, confirmada como banca organizadora do próximo concurso público do Banco do Brasil.

Isso porque consta no aditivo do contrato com a empresa, que selou a prorrogação do vínculo até 11 de dezembro de 2025, a cláusula 1.1.3 que informa que poderão ser realizadas quantas seleções forem necessárias durante a vigência do contrato.

Novo edital em estudos

A realização de um novo concurso público para o Banco do Brasil está em estudos! A informação foi confirmada por fontes internas ao jornalismo do Estratégia.

Apesar do último edital em 2022, o déficit no quadro de servidores ainda é grande. Atualmente, a necessidade de pessoal para cada região e o orçamento de todo o planejamento estão em análise. Por isso, os cargos e vagas ainda não estão definidos.

Concurso para pessoas com deficiência

Em março de 2024, o Tribunal de Contas de União (TCU) recomendou, ao Banco do Brasil, a realização de novo concurso público exclusivo para Pessoa com Deficiência (PcD).

Segundo a motivação apresentada pela Corte de Contas, o objetivo seria para alcançar o percentual mínimo de 5% dos postos de trabalho ocupados por PcD.

TCU recomenda novo concurso Banco do Brasil para PcD

Concurso Banco do Brasil: edital 2022

Cargos e vagas do concurso BB

Último concurso Banco do Brasil é prorrogado

A denominação do cargo ofertado é Escriturário, com os seguintes nomes de relacionamento: Agente de Tecnologia e Agente Comercial.

CARGO VAGAS Escriturário – Agente Comercial 2.000 + 1.000 CR Escriturário – Agente de Tecnologia (TI) 2.000 + 1.000 CR Quadro de cargos e vagas no Concurso do Banco do Brasil

Os servidores aprovados serão lotados em dependências situadas nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

Retificações:

Salários e Benefícios

O salário oferecido no concurso do Banco do Brasil é de R$ 3.622,23. Entretanto, além desse valor, os aprovados também recebem os seguintes benefícios:

Auxílio alimentação/refeição e cesta alimentação;

Auxílio-transporte;

Participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

Planos de saúde e odontológico;

Previdência complementar;

Auxílio-creche; e

Auxílio ao filho com deficiência;

Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Requisitos para Escriturário

Para o cargo de Escriturário do concurso Banco do Brasil é solicitado certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio (ensino médio), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

A jornada de trabalho do Escriturário perfaz um total de 30 horas semanais.

Atribuições de Escriturário

Principais responsabilidades do cargo de Escriturário:

Prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB;

Execução de análise e conferência de documentos , inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia;

, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia; Preparação de correspondências;

Preparação e processamento de documentos;

e processamento de documentos; Atualização de registros;

Resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB;

Presteza e cortesia no atendimento ao cliente;

no atendimento ao cliente; Manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda;

Execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas;

de clientes, segundo as normas estabelecidas; Recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos;

Operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário;

Qualidade das informações prestadas;

Qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução;

sob sua condução; Adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação.

Quais são as etapas de provas?

Os candidatos do concurso do Banco do Brasil foram avaliados por meio de quatro etapas de avaliação, sendo:

Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, com 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 questões de conhecimentos básicos e 45 questões de conhecimentos específicos, sob a responsabilidade da Fundação CESGRANRIO; Prova de Redação: de caráter eliminatório, que deve ser estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, sob a responsabilidade da Fundação CESGRANRIO; Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as): de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Fundação CESGRANRIO; Procedimentos Admissionais e Perícia Médica: de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do Banco do Brasil.

As provas tiveram duração de 5 horas, sendo realizadas no dia 23 de abril de 2023, em todos os estados e nas seguintes cidades:

Acre — cidades de Cruzeiro do Sul (AC) e Rio Branco (AC);

— cidades de Cruzeiro do Sul (AC) e Rio Branco (AC); Alagoas — Maceió (AL);

— Maceió (AL); Amazonas — São Gabriel da Cachoeira (AM), Tabatinga (AM), Manaus (AM) e Manicoré (AM);

— São Gabriel da Cachoeira (AM), Tabatinga (AM), Manaus (AM) e Manicoré (AM); Amapá — Macapá (AP), Porto Grande (AP) e Oiapoque (AP);

— Macapá (AP), Porto Grande (AP) e Oiapoque (AP); Bahia — Juazeiro (BA), Barreiras (BA), Salvador (BA), Alagoinhas (BA), Vitória da Conquista (BA);

— Juazeiro (BA), Barreiras (BA), Salvador (BA), Alagoinhas (BA), Vitória da Conquista (BA); Ceará — Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE);

— Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE); Espírito Santo — Linhares (ES), Serra (ES) ou Vitória (ES);

— Linhares (ES), Serra (ES) ou Vitória (ES); Goiás — Niquelândia (GO), Goiânia (GO), Formosa (GO), Rio Verde (GO);

— Niquelândia (GO), Goiânia (GO), Formosa (GO), Rio Verde (GO); Maranhão — São Luís (MA), Imperatriz (MA), Timon (MA) e Balsas (MA);

— São Luís (MA), Imperatriz (MA), Timon (MA) e Balsas (MA); Minas Gerais — Montes Claros (MG), Teófilo Otoni (MG), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG), Divinópolis (MG) ou Santa Rita do Sapucaí (MG);

— Montes Claros (MG), Teófilo Otoni (MG), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG), Divinópolis (MG) ou Santa Rita do Sapucaí (MG); Mato Grosso do Sul — Corumbá (MS), Campo Grande (MS), Três Lagoas (MS), Dourados (MS);

— Corumbá (MS), Campo Grande (MS), Três Lagoas (MS), Dourados (MS); Mato Grosso — Sinop (MT), Lucas do Rio Verde (MT), Barra do Garças (MT), Rondonópolis (MT), Cáceres (MT), Cuiabá (MT), Tangará da Serra (MT);

— Sinop (MT), Lucas do Rio Verde (MT), Barra do Garças (MT), Rondonópolis (MT), Cáceres (MT), Cuiabá (MT), Tangará da Serra (MT); Pará — Santarém (PA), Breves (PA), Belém (PA), Capanema (PA), Altamira (PA), Marabá (PA);

— Santarém (PA), Breves (PA), Belém (PA), Capanema (PA), Altamira (PA), Marabá (PA); Paraíba — João Pessoa (PB);

— João Pessoa (PB); Pernambuco — Petrolina (PE), Caruaru (PE), Recife (PE);

— Petrolina (PE), Caruaru (PE), Recife (PE); Piauí — Teresina (PI) ou Floriano (PI);

— Teresina (PI) ou Floriano (PI); Paraná — Umuarama (PR), Londrina (PR), Cascavel (PR), Guarapuava (PR), Curitiba (PR);

— Umuarama (PR), Londrina (PR), Cascavel (PR), Guarapuava (PR), Curitiba (PR); Rio de Janeiro — Rio de Janeiro (RJ) ou Campos dos Goytacazes (RJ);

— Rio de Janeiro (RJ) ou Campos dos Goytacazes (RJ); Rio Grande do Norte — Natal (RN);

— Natal (RN); Rondônia — Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO);

— Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO); Roraima — Boa Vista (RR), Rorainópolis (RR);

— Boa Vista (RR), Rorainópolis (RR); Rio Grande do Sul — Passo Fundo (RS), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Pelotas (RS);

— Passo Fundo (RS), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Pelotas (RS); Santa Catarina — Chapecó (SC), Joinville (SC), Florianópolis (SC);

— Chapecó (SC), Joinville (SC), Florianópolis (SC); Sergipe — Aracaju (SE);

— Aracaju (SE); São Paulo — São José do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), Araçatuba (SP), Bauru (SP), São Carlos (SP), Piracicaba (SP), Campinas (SP), Presidente Prudente (SP), Marília (SP), Ourinhos (SP), Itapetininga (SP), Itanhaém (SP), Sorocaba (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), São Paulo (SP) ou Santos (SP);

— São José do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), Araçatuba (SP), Bauru (SP), São Carlos (SP), Piracicaba (SP), Campinas (SP), Presidente Prudente (SP), Marília (SP), Ourinhos (SP), Itapetininga (SP), Itanhaém (SP), Sorocaba (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), São Paulo (SP) ou Santos (SP); Tocantins — Araguaína (TO) e Palmas (TO).

Prova Objetiva

As provas objetivas do concurso Banco do Brasil tiveram 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Específicos, totalizando 100,0 pontos. Cada questão contou com cinco alternativas (A, B, C, D e E), sendo uma única a resposta correta.

Escriturário – Agente de Tecnologia:

Conhecimentos Básicos, com valor total de 32,5 pontos: Língua Portuguesa: 10 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 15,0 pontos; Língua Inglesa: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada, subtotalizando 5,0 pontos; Matemática: 5 questões com valor de 1,5 pontos cada, subtotalizando 7,5 pontos; Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada, subtotalizando 5,0 pontos



Conhecimentos Específicos, com valor total de 67,5 pontos: Probabilidade e Estatística: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada; Conhecimentos Bancários: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada; Tecnologia da Informação: 35 questões com valor de 1,5 ponto cada.



Escriturário – Agente Comercial:

Conhecimentos Básicos, com valor total de 32,5 pontos: Língua Portuguesa: 10 questões com valor de 1,5 ponto cada; Língua Inglesa: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada; Matemática: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada; Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada.

Conhecimentos Específicos, com valor total de 67,5 pontos: Matemática Financeira: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada; Conhecimentos Bancários: 10 questões com valor de 1,5 ponto cada; Conhecimentos de Informática: 15 questões com valor de 1,5 ponto cada; Vendas e Negociação: 15 questões com valor de 1,5 ponto cada.



Após a 1ª etapa do concurso Banco do Brasil, os(as) candidatos(as) foram classificados(as) por Microrregião/Macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos. Foram eliminados(as) os(as) candidatos(as) que obtiveram:

Aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas; ou

Aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; ou

Aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos; ou

nota 0 em qualquer uma das disciplinas.

Prova de Redação

A seleção na 2ª Etapa do concurso do Banco do Brasil foi feita por meio de Prova de Redação, de caráter eliminatório.

A Redação foi estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, valendo 100,0 pontos, sendo eliminados(as) aqueles(as) que obtiveram nota inferior a 70,0 pontos.

Esta etapa foi avaliada conforme os critérios a seguir:

Adequação ao tema proposto;

Adequação ao tipo de texto solicitado;

Emprego apropriado de mecanismos de coesão (referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto);

Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto;

Pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação).

Concurso Banco do Brasil: edital 2021

O último concurso para o cargo de Escriturário do concurso BB aconteceu em 2021. Ao todo, foram ofertadas 4.480 vagas para Escriturário, sendo 2.240 para provimento imediato, sob organização da Cesgranrio.

Concorrência do último edital

O último edital se tornou o concurso público com a maior quantidade de candidatos inscritos na história. Ao todo, mais de 1,6 milhão se inscreveram na seleção. Foram 1.645.975 inscrições efetivadas, sendo a divisão por cada cargo a seguinte:

1.613.886 inscritos para as vagas de Escriturário — Agente Comercial;

41.534 inscritos para as vagas de Escriturário — Agente de Tecnologia.

>>Confira a demanda por região.

As provas registraram na época o índice de abstenção de 48%, percentual considerado dentro do esperado.

Concurso Banco do Brasil: etapas e provas

1ª Etapa – Prova Objetiva – de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Objetiva – de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova de Redação – de caráter eliminatório;

– Prova de Redação – de caráter eliminatório; 3ª Etapa – Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) pretos(as) ou pardos(as) – de caráter eliminatório;

– Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) pretos(as) ou pardos(as) – de caráter eliminatório; 4ª Etapa – Procedimentos Admissionais e Perícia Médica, de caráter eliminatório.

As provas objetivas do último concurso do Banco do Brasil continham ao todo 70 questões de múltipla escolha, sendo (20 questões) de Conhecimentos Básicos e (50 questões) de Conhecimentos Específicos, totalizando 100,0 pontos.

Conteúdo das provas:

Língua Portuguesa: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada;

5 questões com valor de 1,0 ponto cada; Língua Inglesa: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada;

5 questões com valor de 1,0 ponto cada; Matemática: 5 questões com valor de 2,0 pontos cada;

5 questões com valor de 2,0 pontos cada; Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada.

A prova de Conhecimentos Específicos:

Probabilidade e Estatística: 20 questões com valor de 1,5 ponto cada;

20 questões com valor de 1,5 ponto cada; Conhecimentos Bancários: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada;

5 questões com valor de 1,5 ponto cada; Conhecimentos de Informática: 25 questões com valor de 1,5 ponto cada.

Foram 3 tipos de provas aplicadas (A, B e C) para Agente Comercial e um tipo apenas para Agente de Tecnologia.

Cada prova teve um tema distinto para a redação, a Prova A versou sobre “privacidade digital”; a prova B foi sobre “a influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário”; e a Prova do tipo C teve a redação sobre “Os objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil”.

Para o cargo de Agente Comercial — área de TI, o tema da redação envolveu “Efeitos negativos da pandemia no futuro da educação no Brasil”.

Nomeações

O último edital do concurso Banco do Brasil aproveitou 100% da lista de aprovados e isso justifica o curto prazo entre os editais.

Segundo a Instituição, dos convocados 62,29% são de até 30 anos de idade. Os principais motivos elencados para participar do concurso do BB são: possibilidade de ascensão e carreira (34,56%), interesse pelo setor bancário (16,92%) e remuneração e benefícios (16,03%).

Os dados foram apresentados em setembro de 2022, quando foi convocada a última lista de aprovados: