Concurso da Rainha Exposena 2024 é cancelado pela organização; veja detalhes

A organização da Exposena 2024 anunciou que a escolha da Rainha Exposena, que estava prevista para acontecer neste sábado (14), foi oficialmente cancelada.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, procurou a organização, que informou que o cancelamento se deu “devido a força maior”, sem especificar os detalhes. A expectativa agora é por um novo comunicado com mais informações sobre o futuro do evento.

O concurso de Rainha da Exposena é tradicional e faz parte da programação anual, atraindo candidatas de diversas regiões. A organização prometeu divulgar em breve novas informações sobre a possibilidade de uma nova data ou qualquer outra medida a ser tomada.

A feira Exposena 2024 ocorrerá entre os dias 21 e 25 de setembro, no bairro da Pista, próximo à Escola Messias Rodrigues, e seguirá com outras atrações já confirmadas, incluindo shows de artistas como Batista Lima, Marília Tavares, Fernanda Brum, entre outros.