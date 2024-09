Condenado por estupro, Daniel Alves faz aparição em partida de futebol na Espanha

O jogador brasileiro, Daniel Alves, foi visto enquanto participava de uma partida de futebol amador em Barcelona, na Espanha. O atleta foi condenado por estupro e aguarda em liberdade o julgamento do recurso.

De acordo com os jornais espanhóis Marca e Sport, o jogador criou um perfil anônimo em um aplicativo que promove partidas de futebol amador em Barcelona.

Ao longo dos últimos meses, o atleta foi visto em diversas partidas e chegou a ser ‘tietado’ por fãs.

Segundo o jornal Sport : “Alves participou de alguns desses eventos acompanhado de vários amigos. A princípio Alves passou despercebido, mas aos poucos foi gerando surpresa com sua presença. Após o jogo, o ex-jogador foi chamado para tirar diversas fotos”.

O atleta está afastado dos gramados profissionais desde 2023. Daniel Alves foi acusado de estuprar uma mulher em uma boate na Espanha em dezembro de 2022. Em fevereiro de 2024, o ex-jogador da Seleção Brasileira foi condenado a quatro anos e meio de prisão. No entanto, o atleta entrou com um recurso e aguarda em liberdade o resultado do pedido.