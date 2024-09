Delegado Nilton César Boscaro é o entrevistado do novo episódio do Podcast Fala Operacional

Neste episódio imperdível do podcast Fala Operacional, Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos conversam com um dos nomes mais respeitados da segurança pública no Acre: o delegado Nilton César Boscaro, diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC).

A entrevista, gravada no estúdio da Sans Filmes, explora sua trajetória de sucesso e a importância da inteligência policial no combate ao crime. Nascido em São Paulo, Boscaro é graduado em Direito pela Universidade Bandeirantes (2004) e tem uma carreira marcada por uma sólida formação acadêmica. Ele se especializou em Direito do Estado pela Universidade Anhanguera (2011), em Direito de Polícia Judiciária pela Academia Nacional de Polícia (2019) e em Inteligência Policial e Segurança Pública pela Escola Superior de Direito Policial, em parceria com a Faculdade Cristã da Amazônia (2021).

Sua experiência o tornou uma referência em investigações complexas e no enfrentamento de crimes transnacionais, como tráfico de drogas e contrabando, especialmente nas regiões de fronteira.

Com uma carreira multifacetada, Boscaro atuou como delegado em Brasiléia e Assis Brasil, municípios estratégicos na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, e coordenou a Regional do Alto Acre e a 3ª Delegacia Regional de Rio Branco. Ele também foi titular da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, diretor Operacional de Polícia da Capital e do Interior, delegado plantonista da Delegacia da Mulher, Criança e Adolescente, e coordenador da 5ª Delegacia Regional de Rio Branco, além de atuar como delegado titular em Porto Acre.

Durante a entrevista, Boscaro compartilhou suas motivações: “Meu sonho sempre foi ser delegado, faço esse trabalho com amor”. Destacou que mesmo quando sua lotação era alterada isso não o afetava, porque ama o que faz. Sua paixão pela profissão se reflete na qualidade de seu trabalho e no respeito que conquistou ao longo dos anos. Além de suas atribuições operacionais, Boscaro é professor na Academia de Polícia (ACADEPOL/AC) e no Grupo de Treinamento Policial (GTP), onde ministra cursos para preparar policiais no enfrentamento de crimes, inclusive crimes contemporâneos, como os cibernéticos. Ele também é ativo em suas redes sociais, onde compartilha reflexões, dicas de leitura e destaca o trabalho árduo da Polícia Civil do Acre.

Boscaro é conhecido por seu perfil estratégico e por sua capacidade de coordenar operações complexas em conjunto com outros órgãos de segurança, como a Polícia Militar e o Ministério Público, fortalecendo as políticas de segurança no estado. Sua liderança e experiência o consolidaram como uma figura de grande relevância, respeitada por seu compromisso com a justiça e com a segurança da população. A liderança de Nilton Boscaro e sua experiência consolidaram sua imagem como um delegado respeitado, não apenas por sua competência técnica, mas também pelo seu compromisso com a justiça e a segurança da população acreana. Sua carreira é um exemplo de dedicação e profissionalismo no âmbito da segurança pública.

Não perca esta conversa inspiradora com o delegado Nilton Boscaro no episódio desta quinta-feira do “Fala Operacional”, e descubra mais sobre os desafios e as vitórias de quem está na linha de frente do combate ao crime! Não perca o Episódio 30 do podcast Fala Operacional no YouTube. ACOMPANHE:

Junte-se a nós e descubra mais histórias inspiradoras que impactam e transformam vidas. Acesse o podcast e acompanhe os episódios com profissionais que fazem a diferença na segurança pública.

YouTube | Instagram | TikTok | Spotify