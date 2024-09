Deputado Nikolas Ferreira chega a Rio Branco nesta terça-feira; confira a agenda

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) cumpre algumas agendas em Rio Branco, capital do Acre, nesta terça-feira (1).

Um dos nomes mais fortes da ala bolsonarista no Congresso Nacional, Nikolas chega em Rio Branco para fortalecer a campanha de reeleição do prefeito Tião Bocalom e participar de eventos do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ambos fazem parte.

VEJA MAIS: Bittar confirma vinda de Nikolas Ferreira ao Acre para apoiar reeleição de Bocalom

A agenda do deputado começa com um café da manhã com a militância do partido em Rio Branco. O local e o horário ainda não foram confirmados pela assessoria do PL.

Em seguida, às 09h, Nikolas participa de um evento de campanha com o segmento evangélico e de juventude, no Maison Borges. A festa terá a presença do prefeito Tião Bocalom.

Nikolas só fica na capital pela parte da manhã e retorna à Brasília logo após o encerramento das agendas do partido.

Ao ContilNet, a assessoria do PL informou que o horário do desembarque de Nikolas em Rio Branco ainda não foi confirmado. O deputado pode chegar já na noite desta segunda-feira (30).