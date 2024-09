Eleitores que pediram transferência temporária já podem consultar local de votação, diz TSE

O Tribunal Superior Eleitoral do Acre (TSE/AC) informou nesta quarta-feira (4) que os eleitores que solicitaram a transferência temporária do local de votação, já podem realizar a consulta de onde irão votar nas Eleições Municipais de 2024.

A ação deve ser feita por meio do e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral ou por pesquisa no Portal TSE, na aba “Local de Votação”, no menu lateral “Serviços”, à direta da página.

A iniciativa já está atualizada com as informações solicitadas, atendendo o que estabelece a Resolução TSE nº 23.736, de 2024, que trata dos atos gerais do processo eleitoral para as eleições deste ano.

No e-Título também é oferecido a opção “Onde Votar”, com informações completas sobre o local de votação e a indicação das melhores rotas para se chegar ao destino, por meio do uso de aplicativos de mobilidade urbana (Waze, Moovit, Uber e Google Maps).