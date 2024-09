Em 1º show após ter prisão revogada, Gusttavo Lima fala em honestidade

Gusttavo Lima fez seu primeiro show, nessa sexta-feira (27/9), após ter a prisão revogada no âmbito da Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro e esquema com jogos ilegais. Durante o evento em Marabá, no Pará, Gusttavo Lima falou sobre honestidade.

“Faça o certo, porque o errado todo mundo faz. Sejam honestos e justos, para que quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar”, declarou o artista no final da apresentação.

Segundo a Folha de S. Paulo, a imprensa não foi autorizada a se aproximar do palco e os bastidores do evento contaram com muitos seguranças e restrições de filmagens e fotografias.

Antes da apresentação, Gusttavo Lima recebeu uma mensagem de apoio da esposa, Andressa Suita. “Bom show, arregaça, nunca se esqueça que você é o Embaixador, que você é o maior do mundo, tá? É por isso que eles estão tentando te desestabilizar, para te tirar desse lugar, não aceita!”, diz Andressa em um áudio.

Em outra mensagem de áudio, Andressa exaltou Gusttavo: “Faça uma ótima entrega hoje, tô aqui emanando muitas energias positivas, porque eu conheço seu coração e sei o quanto você é do bem, o quanto você merece brilhar cada vez mais.”

“Calma que é um degrau que a gente precisa subir, tá bom? Te amo, as crianças já estão na cama”, finalizou, citando os dois filhos do casal, Gabriel, de 7 anos, e Samuel, de 6.

Operação Integration

Gusttavo Lima é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro de uma casa de apostas on-line, a Vai de Bet. A princípio, ele foi contratado para ser garoto propaganda da empresa e, de acordo com a Justiça de Pernambuco, comprou 25% da companhia em julho deste ano.

Devido à ligação com a empresa, Gusttavo Lima chegou a ter um mandado de prisão expedido, mas a decisão foi revogada pela segunda instância do Judiciário. Às autoridades pernambucanas, o sertanejo afirmou que desfez os contratos com a Vai de Bet.