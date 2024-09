Em encontro, Marcus Alexandre diz que Fábio Araújo está credenciado para ser reeleito vereador

O candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) participou nesta sexta-feira, 28, de um evento com mais de mil apoiadores do candidato à reeleição, vereador Fábio Araújo, também do MDB, em uma casa de eventos da cidade, e ressaltou a importância da reeleição do parlamentar, além de destacar o apoio popular na reta final da campanha.

Segundo o emedebista, a semana será decisiva para consolidar a vitória. “A nossa caminhada começou no dia 16 de agosto e agora está chegando na reta final. O coração está na boca, ninguém está dormindo direito, mas ao ver um evento como este, saímos energizados, cheios de esperança. Esta última semana será decisiva para construirmos a nossa vitória. Vamos eleger Fábio Araújo e Marcus Alexandre”, explicou.

Alexandre também destacou a importância dos comitês nos bairros da capital, o que demonstra a adesão positiva à sua candidatura. “Nosso comitê está nas casas das pessoas, e já temos mais de 80 ‘casas 15’ nesta cidade. A nossa campanha é feita pelo povo que quer mudança, um prefeito parceiro e amigo das pessoas”.

Ele ainda mencionou a coragem de Fábio Araújo em enfrentar a atual gestão em suas denúncias na Câmara Municipal. “Sempre que o povo precisou, Fábio estava lá. Ele teve coragem de se levantar toda vez que via uma injustiça, foi corajoso e não se curvou ao poder. Ele defendeu o povo, por isso está credenciado para ser reeleito, porque ele trabalhou”, declarou.