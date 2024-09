O Real Madrid estreou na Champions League 2024/25 diante do Sttutgart em pleno Santiago Bernabéu. A vitória por 3 x 1 do time Merengue teve direito a gol de Endrick, que quebrou recorde na competição.

Balançando as redes já nos instantes finais, Endrick se tornou o brasileiro mais jovem a marcar na Champions League. Com 18 anos, 1 mês e 27 dias, o ex-jogador do Palmeiras superou Rodrygo, também do Real Madrid, que marcou com 18 anos, 9 meses e 28 dias, em 2019.

Top-5 brasileiros mais jovens a marcar na Champions League

Endrick – 18 anos, 1 mês e 17 dias –

(Real Madrid 3 x 1 Stuttgart), 2024

(Real Madrid 3 x 1 Stuttgart), 2024 Rodrygo – 18 anos, 9 meses e 28 dias –

(Real Madrid 6 x 0 Galatasaray), 2019

(Real Madrid 6 x 0 Galatasaray), 2019 Marquinhos – 19 anos, 4 meses e 3 dias –

(PSG 4 x 1 Olympiacos), 2013

(PSG 4 x 1 Olympiacos), 2013 Eguinaldo – 19 anos, 4 meses e 4 dias –

(Shakhtar Donetsk 3 x 5 Porto), 2023

(Shakhtar Donetsk 3 x 5 Porto), 2023 Vinícius Júnior – 19 anos, 4 meses e 21 dias –

(Real Madrid 3 x 1 Club Brugge), 2019

Após o duelo desta terça-feira (17/9) contra o Sttutgart, Courtois, goleiro do time espanhol, exaltou a estrela de Endrick. Para o belga, o brasileiro teve personalidade no lance do gol.

“Se ele errasse, o matava ali mesmo (risos). Se ele tiver confiança para chutar e chuta bem… Ele tem um chute muito potente, se ele fizer gol todo mundo fica calado. É um garoto com muita qualidade e já demonstrou . Mostrou sua personalidade ao não passar para Vini ou Kylian e chutar ele mesmo.”, comentou.

Além de marcar na estreia na Champions League, vale destacar que o brasileiro já havia anotado um gol em sua estreia pelo Real Madrid na vitória por 3 x 0 diante do Valladolid. Com o tento anotado no Campeonato Espanhol, Endrick se tornou o jogador estrangeiro mais jovem a marcar pelo clube em La Liga.