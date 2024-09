Especialistas discutirão o impacto da colaboração na cena gamer; veja onde assistir

Os especialistas Paulo Miyazawa e Marcelo Gimenes, por meio da Agência Collab da GameCon Acre 2024, realizarão nesta terça-feira (24), às 19h do horário do Acre, uma live no Instagram @gameconbr/@gamecontalksac, que promete abordar como essa iniciativa pode impactar o cenário dos jogos na região.

Durante a transmissão, os espectadores terão a oportunidade de fazer perguntas e interagir diretamente com os convidados, explorando temas como inovação, desenvolvimento de jogos e o potencial de crescimento da comunidade gamer.

A live visa fomentar um diálogo construtivo e engajar a audiência na discussão sobre o futuro dos games no Acre e no Brasil.

Não perca essa chance de se informar e participar de um evento relevante para os amantes de jogos!