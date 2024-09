Estudantes da Ufac criam ‘esquema’ que marca mangas verdes para garantir comer frutos maduros

Um vídeo publicado pela acadêmica de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Acre (Ufac), Emmelly Carollyne, viralizou nas redes sociais nesta semana.

No vídeo, ela e outros alunos do curso aparecem ‘marcando’ as mangas verdes de uma mangueira no bloco, para conseguir garantir comer os frutos maduros.

Ao ContilNet, ela explicou como surgiu a ideia de criar o esquema que bombou nas redes sociais. O vídeo já ultrapassou mais de 300 mil curtidas no TikTok.

“Esse pé de manga é em um dos que ficam na entrada do bloco de Engenharia. Não somente minha turma, mas também a turma dos veteranos começaram a marcar a manga pois já estavam arrancando elas verdes e a gente percebeu. Começamos a ficar desesperados pois não ia sobrar uma madura. A vida do universitário é triste!”, brincou.

“Desde então vem sendo feita as marcações nas mangas: risca o nome de uma e coloca seu nome e não pode ser arrancada se tiver dono”, completou.

VEJA: