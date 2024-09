Já não é mais novidade para ninguém que as pessoas se interessam cada vez mais pela vida dos famosos, principalmente aqueles que não tem tanto costume de estarem na mídia diariamente, como é o caso da ex-BBB, Paulinha Leite. A ex-participante do reality show da Globo se tornou um dos assuntos mais comentados do momento ao revelar que ganhou no Lotofácil mais uma vez.

Não, vocês não entenderam errado. A loira usou suas redes sociais para contar a novidade para os seus seguidores. Primeiro, para quem não sabe, os números da Lotofácil da Independência, concurso especial 3.190, foram sorteados nessa segunda-feira (9/9). Ao todo, foram 86 vencedores que receberam R$ 2.354.726,30 cada e, entre eles, está a ex-BBB. Leia a matéria completa no TV Foco.