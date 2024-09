Exposena 2024: ContilNet e Sans Filmes fazem cobertura ao vivo dos shows e rodeio

O município de Sena Madureira e regiões próximas estão em contagem regressiva para a ExpoSena, que acontece entre os dias 21 e 25 de setembro. Em 2024, o ContilNet e San Francisco Filmes fazem a transmissão ao vivo de todos os detalhes do evento, que será transmitido pelo YouTube do ContilNet e pela TV aberta, no canal 8.1 da TV Rio Branco, afiliada da Cultura no Acre.

Além da presença dos influenciadores, que já são tradicionais nas transmissões do ContilNet e Sans Filmes, haverá também a cobertura jornalística, atualizando os leitores, telespectadores e internautas com o melhor da feira. O evento promete oferecer rodeio, exposições e a presença de grandes atrações nacionais.

Antes da Exposena, na sexta-feira (20), haverá a escolha da Rainha do Rodeio e o Baile dos Amigos, que abrem as festividades. O ContilNet também fará a cobertura dos eventos.

Durante as noites de feira, Everton Damasceno e Douglas Richer assumirão o comando da transmissão pelo canal do ContilNet no YouTube, além da TV Rio Branco, no canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre.

As influenciadoras Juh Vellegas, Ludmila Cavalcante, Jamila Roysal, Marcela, da Casa Maromba, Isabella Gomes, Hilary Katryne e Janaína Bonfim também estarão na cobertura da festividade. Geovany Calegário e Pedro Schattat comandam o humor e entretenimento.

Shows nacionais imperdíveis

Na primeira noite, dia 21 de setembro, a noite será animada pelo cantor Batista Lima, ex-vocalista da Banda Limão com Mel. Já no domingo, 22 de setembro, a cantora Marília Tavares deve arrastar milhares de pessoas à arena de shows com seus hits. Na segunda-feira, 23 de setembro, a cantora gospel Fernanda Brum é a atração nacional e no dia 24 o senamadureirense Matheus Lira, que faz sucesso em todo o Brasil, é a atração da noite. No último dia, 25 de setembro, o cantor Paraná encerra a feira.