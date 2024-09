Família de Rio Branco oferece recompensa de R$ 1.000 para encontrar gatinha desaparecida

A gatinha Tushi ou Tuti desapareceu do Condomínio Topázio, localizado no bairro Calafate, em Rio Branco, no dia 13 de agosto. A pequena felina, que é um suporte emocional crucial para a filha da acreana Silvia Renata, ainda não foi encontrada, e a família está desesperada.

A campanha para localizar Tushi ganhou força nas redes sociais, e a família promete uma recompensa de R$ 1.000 para quem tiver informações que ajudem a encontrar a gata. Tushi é uma gatinha adulta, castrada, com pelos brancos e rajadinhos cinza, e usa uma coleira rosa com desenhos. Ela possui uma cicatriz visível na região do pescoço e apresenta uma leve queda de pelos na cauda devido a problemas de saúde.

O circuito de câmeras do condomínio capturou as últimas imagens de Tushi, mostrando-a entrando embaixo de um carro e não sendo vista depois disso. A suspeita é que ela tenha seguido viagem dentro do carro até a escola onde a vizinha deixa os netos.

Silvia Renata e sua família pedem encarecidamente que qualquer pessoa que tenha informações sobre Tushi entre em contato pelo telefone (68) 99234-0202. A gatinha é fundamental para a saúde emocional de uma menina que está enfrentando uma grave depressão e teve que ser internada devido ao impacto emocional do desaparecimento de Tushi.

A recompensa de R$ 1.000 está disponível para quem encontrar a gatinha. A família espera que a solidariedade da comunidade ajude a trazer Tushi de volta para casa.